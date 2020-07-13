Google выделит $10 млрд на развитие цифровой экономики Индии

Американская корпорация Google в течение ближайших нескольких лет планирует инвестировать порядка $10 млрд в развитие цифровых технологий в Индии. Об этом в понедельник у себя в Twitter сообщил генеральный директор компании Сундар Пичаи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня на мероприятии Google For India мы объявили о [создании] нового фонда в размере $10 млрд, целью которого является ускорение внедрения цифровых технологий в экономику Индии", - написал Пичаи, поблагодарив премьер-министра страны Нарендру Моди за его видение будущего цифровизации в Индии.

При этом, как отметило агентство Bloomberg, инвестиции будут направлены на развитие определенных областей. К ним, в частности, относятся обеспечение каждому жителю Индии свободного доступа к информации на его родном языке, создание новых продуктов и услуг, соответствующих уникальным потребностям Индии, а также использование искусственного интеллекта в таких сферах, как здравоохранение, образование и сельское хозяйство.

Ранее американская компания объявила о намерении инвестировать в Польшу около $2 млрд. Речь шла о создании в республике облачного региона, состоящего из трех зон доступа, каждая из которых представляет собой независимую техническую и программную инфраструктуру, обеспечивающую бесперебойную работу облачных сервисов. Облачный регион Google в Варшаве будет таким же типом инфраструктуры, который работает в других местах в Европе и в мире - в Цюрихе, Лондоне, Токио или Лос-Анджелесе. Ожидается, что проект будет запущен в начале 2021 года.

Google - американская компания, инвестирующая в интернет-поиск и рекламные технологии, а также занимающаяся разработкой онлайн-сервисов и высокотехнологичных продуктов. Фирма, основанная Ларри Пейджем и Сергеем Брином, впервые была зарегистрирована как частное предприятие в сентябре 1998 года, а сейчас является частью холдинга Alphabet с оборотом более $130 млрд. Ее штаб-квартира находится в городе Маунтин-Вью (штат Калифорния). В Google работают свыше 110 тыс. человек.