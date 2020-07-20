Индия планирует хранить сырую нефть в США

США 20 июля 2020 10:22 (UTC+04:00)
Индия планирует хранить сырую нефть в США

Индия намерена хранить часть запасов своей сырой нефти в США. Об этом в понедельник сообщает агентство Press Trust of India (PTI), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Создание Индией новых собственных хранилищ стратегических резервов нефти потребует огромных затрат и займет несколько лет, - заявили источники. - Аренда американских стратегических хранилищ для размещения индийской нефти повлечет небольшие расходы".

По их словам, нефть, хранящаяся в США, может использоваться Индией для собственных нужд и для продажи на мировом рынке в случае роста мировых цен. Однако при падении стоимости этого сырья страна потерпит убытки.

"В такой ситуации может пострадать наша энергетическая безопасность. Индия не сможет получить немедленный доступ к своей нефти в США, ее доставка займет один месяц", - признали источники.

Вашингтон и Нью-Дели 17 июля подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает предоставление американской стороной ноу-хау для создания индийских стратегических нефтяных запасов, а также аренду Индией подземных резервуаров для хранения нефти в штатах Техас и Луизиана.

США располагают крупнейшими в мире хранилищами стратегических запасов нефти вместимостью 714 млн баррелей. Нефтяные запасы Индии сейчас составляют 5,3 млн тонн и размещаются в хранилищах на восточном и западном побережьях страны. По плану индийского правительства, объем национальных нефтяных запасов должен быть увеличен до 6,5 млн тонн.

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