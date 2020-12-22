Палата представителей США одобрила бюджет на 2021 финансовый год и пакет экономических мер

Палата представителей Конгресса США приняла в понедельник проект бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября), а также пакет мер стимулирования экономики страны. Трансляция голосования велась на сайте нижней палаты американского законодательного органа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Теперь документы отправляются в Сенат, где их должны одобрить в ближайшее время. После этого проекты, как ожидается, подпишет президент США Дональд Трамп.

В воскресенье республиканцы и демократы в Конгрессе смогли уладить продолжавшиеся несколько месяцев разногласия и достичь договоренности по новому пакету мер стимулирования экономики страны объемом почти $900 млрд. Эта инициатива дополнила пакет законопроектов о финансировании работы правительства в 2021 финансовом году в размере около $1,4 трлн.