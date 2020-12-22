Палата представителей США одобрила бюджет на 2021 финансовый год и пакет экономических мер

США 22 декабря 2020 08:53 (UTC+04:00)
Палата представителей США одобрила бюджет на 2021 финансовый год и пакет экономических мер

Палата представителей Конгресса США приняла в понедельник проект бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября), а также пакет мер стимулирования экономики страны. Трансляция голосования велась на сайте нижней палаты американского законодательного органа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Теперь документы отправляются в Сенат, где их должны одобрить в ближайшее время. После этого проекты, как ожидается, подпишет президент США Дональд Трамп.

В воскресенье республиканцы и демократы в Конгрессе смогли уладить продолжавшиеся несколько месяцев разногласия и достичь договоренности по новому пакету мер стимулирования экономики страны объемом почти $900 млрд. Эта инициатива дополнила пакет законопроектов о финансировании работы правительства в 2021 финансовом году в размере около $1,4 трлн.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Новак: Россия и Иран прорабатывают широкий спектр торгово-экономических вопросов
Новак: Россия и Иран прорабатывают широкий спектр торгово-экономических вопросов
Объем иностранных инвестиций в промышленность Ирана вырос на 71% за восемь месяцев
Объем иностранных инвестиций в промышленность Ирана вырос на 71% за восемь месяцев
Производство алюминиевых слитков в Иране планируется увеличить на 63 % к концу года
Производство алюминиевых слитков в Иране планируется увеличить на 63 % к концу года
Loading Bars
Лента новостей
Парламент Азербайджана обсудит сегодня пять вопросов Политика 09:26
AccessBank продолжает оказывать поддержку предпринимателям Экономика 09:20
Победа Азербайджана дает надежду на формирование на пространстве СНГ системы новых отношений - эксперт Политика 09:16
Палата представителей США одобрила бюджет на 2021 финансовый год и пакет экономических мер США 08:53
В ЮНЕСКО сообщили, что пандемия ударила по сектору культуры сильнее, чем прогнозировали В мире 08:41
В Техасе разбился небольшой самолет США 08:22
ЮГК поспособствует обеспечению торговли энергоресурсами между Европой и Азербайджаном - Еврокомиссия Энергетика 08:00
Apple намерена к 2024 году выпустить собственный автомобиль В мире 07:47
Иран приостановил авиасообщение с Великобританией на две недели Иран 07:35
WizzAir вернется на грузинский рынок после снятия ограничений на полеты Грузия 07:22
739 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане Казахстан 07:19
Великобритания может пойти на уступки ЕС в квотах по рыбной ловле Европа 07:07
Число умерших от COVID-19 в мире превысило 1,7 млн В мире 06:40
Toyota останавливает заводы в Великобритании и Франции В мире 06:14
В США число заразившихся коронавирусом превысило 18 млн США 05:46
ОЭСР о первом страновом проекте с Туркменистаном Бизнес 05:00
Нидерланды приостановили пассажирское авиасообщение с ЮАР Европа 04:04
Apple временно закрыла магазины в Калифорнии и Лондоне в целях профилактики COVID-19 В мире 03:02
В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом Россия 02:25
В Великобритании за сутки зарегистрировали свыше 33 тыс. случаев заражения коронавирусом Европа 01:55
Байдену ввели первую дозу вакцины от коронавируса США 01:18
Свыше 34 тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки Турция 01:06
Еврокомиссия разрешила вакцину Pfizer от коронавируса на рынке Евросоюза Европа 00:43
Четверо туристов погибли в горах на востоке Мексики Другие страны 00:27
Новак: Россия и Иран прорабатывают широкий спектр торгово-экономических вопросов Россия 00:08
Французский институт Proparco о проектах, реализованных в Грузии Бизнес 00:01
Минздрав Египта считает, что в стране есть новый штамм коронавируса Арабские страны 21 декабря 23:48
ЕС не вводит запрет на въезд с территории Великобритании Европа 21 декабря 23:25
В мире за сутки зарегистрировано более 575 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире 21 декабря 23:03
Министр Кямаледдин Гейдаров встретился с делегацией во главе с министром по чрезвычайным ситуациям России Евгением Зиничевым (ФОТО/ВИДЕО) Политика 21 декабря 22:41
Иран и Россия обсудили сотрудничество в нефтяной сфере Иран 21 декабря 22:26
Скончалась известная азербайджанская актриса Сафура Ибрагимова. Фильмы "Гайнана", "Дервиш взрывает Париж", "Аршын мал алан"...(ФОТО) Социум 21 декабря 22:18
ВОЗ может одобрить вакцину Pfizer и BioNTech до конца года В мире 21 декабря 22:17
Госфонд по стандартизации создан для поддержки азербайджанских предпринимателей (ВИДЕО) Экономика 21 декабря 22:16
Состоялось очередное заседание Госкомиссии по оценке и ликвидации ущерба гражданскому населению Азербайджана в результате армянской агрессии (ФОТО) Политика 21 декабря 21:53
WWF о появлении шиншиллы на освобожденных территориях Азербайджана Общество 21 декабря 21:26
Правительство планирует развивать курорты в 2021 году Грузия 21 декабря 21:22
Товарооборот между Узбекистаном и Россией за 10 месяцев увеличился на 20,2% Узбекистан 21 декабря 21:12
Объем промышленного производства в Азербайджане достиг почти 34 млрд манатов Бизнес 21 декабря 21:00
Импорт из Южной Кореи в Азербайджан увеличился на 10% Бизнес 21 декабря 21:00
Эксперт о самых дорогих и дешевых земельных участках в Баку Экономика 21 декабря 20:41
Старший сержант Внутренних войск МВД Азербайджана, павший в боях за Шушу (ФОТО) Общество 21 декабря 20:32
Начальник СГБ Азербайджана встретился с находящимися в стране официальными лицами Афганистана (ФОТО) Политика 21 декабря 20:11
В Азербайджане семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлено еще 57 частных домов (ФОТО) Общество 21 декабря 19:59
Президент Ильхам Алиев принял министра по чрезвычайным ситуациям России Политика 21 декабря 19:45
Фонд “YAŞAT” представил отчет за первые 10 дней деятельности Экономика 21 декабря 19:44
Условия жизни семьи участника Отечественной войны Гасана Мехтиева также в центре внимания Общество 21 декабря 19:37
Причиной массивного обледенения на Каспии является изменение климата - академик Общество 21 декабря 19:30
Строительство в Шуше, Ханкенди, Кельбаджаре и Лачине должно вестись на основании сейсмического районирования Экономика 21 декабря 19:25
Агентство по развитию МСБ Азербайджана будет сотрудничать с организацией UAFA Экономика 21 декабря 19:18
Глава МИД Азербайджана встретился с афганской делегацией (ФОТО) Политика 21 декабря 19:13
Мы ходили на цыпочках… - народный артист Мабуд Магеррамов о том, как все начиналось в Бакинской русдраме (ФОТО) Культура 21 декабря 18:53
"Караван моей матери" Зейнаб Кязымовой... "Армянское лицо", "Армянская логика" Культура 21 декабря 18:51
В Париже показали дух города Шуша (ФОТО) Культура 21 декабря 18:39
Военная полиция участвует в обеспечении безопасности на освобожденных территориях Азербайджана (ВИДЕО) Политика 21 декабря 18:37
Мы стали народом-победителем. Нам чужого не надо, но мы и своего не отдадим – народный артист Азербайджана Александр Шаровский Интервью 21 декабря 18:33
Россия останавливает авиасообщение с Великобританией на неделю Европа 21 декабря 18:19
Visa зафиксировала многократный рост бесконтактных транзакций в Азербайджане Финансы 21 декабря 18:09
Азербайджан увеличил импорт грузинского вина Бизнес 21 декабря 18:04
Азербайджан сократил импорт сигарет из Грузии Бизнес 21 декабря 18:02
Главы МИД стран-участниц ядерной сделки с Ираном подтвердили приверженность соглашению Ядерная программа 21 декабря 18:00
Азербайджан сократил импорт скота из Грузии Бизнес 21 декабря 17:53
Стоимость экспортируемой Азербайджаном в Грузию электроэнергии снизилась Энергетика 21 декабря 17:47
Минобразования Азербайджана о результатах учеников, столкнувшихся с техническими проблемами во время национального оценивания Общество 21 декабря 17:45
Минобороны Азербайджана предоставило информацию о военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне Нагорно-карабахский конфликт 21 декабря 17:44
Российские миротворцы стали гарантией безопасности в Нагорном Карабахе - Путин Политика 21 декабря 17:39
Казахстан отправил в Узбекистан почти 4 000 автомобилей Hyundai и JAC Узбекистан 21 декабря 17:38
Россия и Азербайджан ведут конструктивный диалог по всем вопросам - Песков Политика 21 декабря 17:36
Больше половины грузов Азербайджана перевезено автомобильным транспортом Транспорт 21 декабря 17:34
Грузия ввела ограничения для лиц, имеющих историю поездок в Великобританию Грузия 21 декабря 17:32
Ингилойец-грузин Исмаил Ирапов был назван в честь героя фильма "Ферйад". Мама, а что ты сделаешь, если я стану шехидом? (ВИДЕО, ФОТО) Социум 21 декабря 17:32
Госконцерн «Туркменгаз» объявляет тендер на закупку металлопродукции Тендеры 21 декабря 17:22
Россия обсудит с Азербайджаном вопрос производства вакцины "Спутник V" в стране Общество 21 декабря 17:19
В Азербайджане выявлено 1505 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 3028 человек Общество 21 декабря 17:19
В Нидерландах выявили человека с мутировавшим типом коронавируса Европа 21 декабря 17:15
Объем перевалки транзитных грузов морским транспортом Азербайджана превысил 93% Транспорт 21 декабря 17:07
Хлопкопрядильная фабрика Туркменистана выпустила большой объем продукции Бизнес 21 декабря 17:05
Более половины поступлений госбюджета Азербайджана в 2021 году придется на нефть Финансы 21 декабря 17:02
Грузия сократила импорт цемента из Азербайджана Бизнес 21 декабря 16:58
Предварительные результаты оценки памятников в Шуше - разрушено 11 мечетей Общество 21 декабря 16:57
В Азербайджане увеличится финансирование социально-ориентированных расходов из госбюджета Финансы 21 декабря 16:55
Глава ООО "Бакинская текстильная фабрика" о том, защищают ли от коронавируса изготовленные на дому маски Общество 21 декабря 16:52
В отелях Азербайджана запрещено проводить новогодние мероприятия - агентство по туризму Общество 21 декабря 16:41
МОТ называет конвенции, ратифицированные Туркменистаном Бизнес 21 декабря 16:39
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и России Политика 21 декабря 16:36
19-летний Алиага Мамедов спас командира, накрыв собой от минометного обстрела: Такой героизм мы видели только в фильмах (ВИДЕО, ФОТО) Социум 21 декабря 16:34
Грузия увеличила импорт чая из Азербайджана Бизнес 21 декабря 16:18
В 2021 году в приоритете у PASHA Bank будет развитие отрасли кибербезопасности Экономика 21 декабря 16:15
Азербайджан сократил импорт тракторов из Грузии Бизнес 21 декабря 16:06
Около половины поступлений в госбюджет Азербайджана на 2021 год будет сформировано за счет налоговых органов Финансы 21 декабря 15:55
Азербайджан увеличил импорт автомобилей из Грузии Бизнес 21 декабря 15:54
Международный центр мугама приступил к съемкам документально-исследовательских фильмов, посвященных корифеям мугама Культура 21 декабря 15:49
Грузия сократила импорт газа из Азербайджана Энергетика 21 декабря 15:40
Львиная доля добычи нефти в Азербайджане пришлась на АЧГ Энергетика 21 декабря 15:37
В Баку и на Абшероне открылись зимние ярмарки "Из села в город" (ФОТО) Экономика 21 декабря 15:35
TƏBİB внесло ясность в вопрос продажи препаратов, предусмотренных для больных COVİD-19 (ФОТО) Общество 21 декабря 15:30
Азербайджан сократил импорт лекарств из Грузии Бизнес 21 декабря 15:28
Армения обманывала не только Азербайджан, но и международных посредников - депутат Политика 21 декабря 15:25
Обнародован объем добычи нефти с месторождений АЧГ и «Шах-Дениз» с момента ввода в эксплуатацию Энергетика 21 декабря 15:19
В Казахстане запущен завод по производству автобусов, электробусов Yutong Бизнес 21 декабря 15:19
Все новости