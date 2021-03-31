Американские эксперты зафиксировали активность на ядерном объекте в КНДР

Американские эксперты полагают, что КНДР возобновила или готова возобновить работы по переработке плутония на ядерном объекте в Йонбёне. Соответствующий доклад опубликован на сайте вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам экспертов, такой вывод они сделали на основании спутниковых снимков, датированных 30 марта. На них видно, как над одним из зданий, находящихся на территории ядерного объекта, поднимается "пар или дым". В докладе отмечается, что этот признак свидетельствует о том, что объект функционирует и отапливается, что в свою очередь может означать "начало или подготовку новой кампании по переработке" плутония в Йонбёне.

Вместе с тем эксперты подчеркивают, что в последние несколько недель была выявлена активность на теплоэлектростанции, связанной с ядерным объектом. Это, по словам специалистов, является еще одним подтверждением их выводов. Как заявил телекомпании NBC один из авторов доклада Виктор Ча, активность на ядерном объекте наряду с ракетными испытаниями может быть очередным этапом "во многом выверенной" кампании по эскалации напряженности, проводимой Пхеньяном.