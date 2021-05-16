Жена Билла Гейтса получила акции на миллиарды долларов после развода
В результате развода с основателем американской компании Microsoft Биллом Гейтсом его жена Мелинда получила акции целого ряда компаний на сумму свыше $3 миллиардов. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом пишет агентство Bloomberg.
Созданная Гейтсом инвестиционная компания Cascade Investment передала акции еще одной структуры Мелинде Гейтс. В результате этого общая сумма, которую экс-супруга получила с момента, как пара объявила о разводе, составила свыше $3 миллиардов.
Фонд Cascade Investment, согласно нормативной документации, передал порядка 2,25 миллиона акций на сумму свыше $851 миллиона.
Напомним, что Билл и Мелинда объявили о разводе 4 мая. Как сообщало издание TMZ, с прошением о разводе в суд обратилась супруга бизнесмена.
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