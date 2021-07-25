Приговоренный к казни серийный убийца умер в Калифорнии

Серийный убийца и насильник Родни Алькала умер в калифорнийской больнице в возрасте 77 лет, не дождавшись казни. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает телеканал CBS News.

В 1980 году Алькала, ранее уже судимый за преступления в отношении детей, был приговорен к смерти по делу об убийстве 12-летней Робин Самсо, однако приговор был отменен в 1984 году. Уже в 1986 году Алькалу снова назначили наказание в виде казни, но в 2003 году и этот приговор отменили.

Смертный приговор, вынесенный в 2010 году, уже включал наказание еще за четыре убийства: причастность Алькалы к ним удалось доказать с помощью ДНК-теста. В 2013 году Алькала дополнительно получил 25 лет тюрьмы за два убийства в Нью-Йорке. В 2016 году ему предъявили обвинение в убийстве 28-летней беременной женщины в 1977 году в Вайоминге, однако он был уже слишком болен, чтобы участвовать в судебных разбирательствах в другом штате.

Как отмечает агентство Associated Press, Алькала мог быть причастен к 130 убийствам по всей стране. Следствие считает, что точное число жертв убийцы могут так никогда и не определить.

В 2019 году в Калифорнии был введен мораторий на смертную казнь.