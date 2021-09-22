Глава NASA планирует в ближайшее время посетить Россию

Администратор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон заявил о планах посетить Россию в ближайшее время, следует из трансляции NASA, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"В ближайшее время, в зависимости от пандемии. Я надеюсь, что мы справимся с вариантом дельта. Есть опасения, что появятся новые варианты инфекции. Я вакцинирован и надеюсь посетить Россию в ближайшее время", - сказал администратор на конференции управления, отвечая на вопрос о приезде в Россию.

"Я разговаривал с Дмитрием (Рогозиным - ИФ) несколько раз, также Боб (Кабано - ИФ) разговаривал с коллегами из российской космической программы несколько раз. Мы действительно надеемся приехать в Москву и увидеться с ними", - добавил Нельсон.