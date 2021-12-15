Больше 100 человек пропали без вести из-за торнадо в Кентукки

Не менее 74 человек погибли и еще более 100 числятся пропавшими без вести в результате нескольких торнадо в американском штате Кентукки, заявил губернатор штата Энди Бешир. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает CNBC.

"Более 100 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, продолжаются многочисленные поисково-спасательные операции федерального и местного уровней", - приводит телеканал слова Бешира.

"Если и есть хорошие новости, то они состоят в том, что число погибших не изменилось со вчерашнего дня", - добавил он.

По словам губернатора, возраст погибших жителей штата варьируется от двух месяцев до 98 лет. При этом Бешир отметил, что личности восьми жертв пока не установлены.

Кроме того, Бешир отметил, что сейчас подсчитывают ущерб от торнадо, а также проводят работы по уборке мусора с автомобильных дорог и восстановлению поврежденных светофоров.

По данным CNBC, работники некоторых организаций сообщили, что их начальство запретило им покидать здания в случае распространения предупреждений о торнадо. Так, работники на фабрике по производству свечей в Мэйфилде, здание которой разрушилось в результате шторма, заявили, что им угрожали увольнением за уход с рабочих мест. Не менее восьми работников фабрики погибли.

Журналисты телеканала поинтересовались у губернатора, изучат ли власти штата сообщения об угрозах и пересмотрят ли инструкции по действиям во время торнадо.

"Определенно, после того, как мы столкнулись с таким торнадо, нам всем следует обратить внимание на протоколы, ведь мы потеряли 74 жизни по всему штату", - ответил Бешир.

По его словам, что касается сообщений об угрозах работникам от начальства, штат рассмотрит их "через соответствующее ведомство".

Накануне сообщалось, что президент США Джо Байден удовлетворил просьбу губернатора Бешира о признании последствий торнадо в Кентукки катастрофой федерального уровня.

Несколько торнадо, обрушившихся на штат в прошлую пятницу, практически превратили в развалины город Мэйфилд и его окрестности. Байден объявил в штате чрезвычайное положение, что позволило Агентству США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) оказать помощь жителям, оставшимся без жилищ, света, и воды.

Как сообщается на сайте FEMA, в этом случае помощь правительства ограничивается $5 млн, в то время как при крупном бедствии федерального масштаба этих ограничений не существует, и правительство "предоставляет широкий спектр федеральных программ помощи частным лицам и общественной инфраструктуре".