Названа причина молчания КНДР на предложение США по борьбе с COVID-19

Власти КНДР могли проигнорировать предложения США о помощи в борьбе с COVID-19, поскольку сочли намерения Вашингтона неискренними, передает Trend со ссылкой на Ленту.ru.

Как указывает агентство Reuters, Северная Корея обвинила Вашингтон в том, что он продолжает использовать «враждебную политику».

В частности, Пхеньян рассматривает совместные военные учения Южной Кореи и США как акт враждебности и угрозу со стороны Соединенных Штатов.

Ранее в Вашингтоне сообщали, что власти США готовы предпринимать шаги по оказанию помощи КНДР, в том числе и в борьбе с распространением коронавируса в республике. Также президент США Джо Байден заявил, что готов встретиться с руководителем КНДР Ким Чен Ыном.