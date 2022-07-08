Байден готов работать с Конгрессом по вопросу продажи Турции самолетов F-16 - Госдеп

Президент США Джо Байден поддерживает планы Турции по модернизации парка F-16 и готов работать с Конгрессом по этому вопросу.

Об этом сказал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Даг Джонс на пресс-конференции в Вашингтоне, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Джонс отметил, что вопрос продажи Турции самолетов F-16 и их модернизации давно занимают повестку дня США.

«Байден поддерживает эту продажу. Однако Байден открыто сказал, что для реализации продажи необходимо одобрение Конгресса. Лидеры (президенты Турции и США) обсудили этот вопрос. Позиция нашей администрации не изменилась после саммита (в Мадриде). Мы поддерживаем эту продажу. Байден готов работать с Конгрессом по этому вопросу», - отметил представитель Госдепа.

Комментируя итоги саммита лидеров НАТО, прошедшего 28-30 июня в Мадриде, Джонс подчеркнул, что Североатлантический альянс стал еще более сплоченным благодаря российско-украинской войне.

Он также назвал официальное приглашение Финляндии и Швеции в НАТО «историческим» шагом.