Маск продал акции компании Tesla на рекордные $6,9 млрд

Американский предприниматель Илон Маск продал акции компании Tesla на сумму $6,9 млрд, что стало самой крупной продажей активов бизнесмена. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Генеральный директор Tesla продал около 7,92 млн акций стоимостью порядка $6,9 млрд 5 августа, согласно ряду нормативных документов, которые стали доступны после закрытия бирж США во вторник", - информировало агентство. После продажи Маск заявил, что "выкупит свои акции, если не будет закрыта сделка" по покупке компании Twitter на $44 млрд, от которой он отказался в прошлом месяце. Суд по делу об отказе предпринимателя от завершения покупки запланирован на октябрь 2022 года.

За последние десять месяцев Маск продал акций Tesla на сумму около $32 млрд. Сейчас ему принадлежит 14,84% ценных бумаг производителя электрокаров, доля предпринимателя в компании остается крупнейшей.

Tesla была основана Маском в 2003 году. Штаб-квартира компании расположена в Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась исключительно на производстве электромобилей, но позже стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем. В октябре 2021 года ее рыночная стоимость превысила $1 трлн.

Илон Маск руководит компаниями Tesla и SpaceX. Согласно оценке агентства Bloomberg, он возглавляет список самых богатых людей мира с состоянием $230 млрд.