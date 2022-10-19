Байден объявит о новых мерах по снижению цен на бензин в США 19 октября

Президент США Джо Байден в среду, 19 октября, объявит о новых шагах американской администрации для снижения цен на бензин в стране. Об этом заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент предпринял исторические усилия в последние несколько месяцев, чтобы обеспечить снижение цен на бензин, - сказала она в эфире телеканала CNN. - Мы услышим больше по этой теме от него завтра".

Рост розничной стоимости бензина в Соединенных Штатах начался в конце зимы на фоне повышения мировых цен на нефть. В июне цены на топливо в США достигли пиковых показателей: средняя стоимость галлона бензина составляла $5,016.