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Шесть человек погибли в результате столкновения двух самолетов на авиашоу в Далласе

США Материалы 13 ноября 2022 23:07 (UTC +04:00)
Шесть человек погибли в результате столкновения двух самолетов на авиашоу в Далласе

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Шесть человек погибли при столкновении в воздухе двух самолетов времен Второй мировой войны во время авиашоу в Далласе, сообщает в воскресенье Associated Press, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Официально не сообщается, сколько человек было на борту каждого из самолетов. Между тем глава компании-организатора авиашоу Хэнк Коатс сообщил, что обычно экипаж Boeing B-17 Flying Fortress составляют четыре-пять человек, а в случае с Bell P-63 Kingcobra - только один пилот.

Причины катастрофы выясняются.

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