США активизировали борьбу с ИГ в Сирии

Пентагон заявил, что в рамках активизации действий в Сирии против ИГ ("Исламское государство"), провел в декабре не менее 10 вертолетных и наземных операций по уничтожению или захвату лидеров боевиков. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщила газета The Wall Street Journal.

Официальные американские представители признали, что Центральное командование (CENTCOM) США провело дополнительные рейды в Сирии, но отказались предоставить подробную информацию.

Представитель командования полковник Джо Буччино сказал, в частности, что каждая операция тщательно планируется и учитываются опасности, связанные с ее проведением. Он подчеркнул, что это позволяет проводить рейды "без значительного риска жертв среди гражданского населения или повреждения инфраструктуры".

Издание приводит слова главы CENTCOM Майкла Куриллы, который ранее на минувшей неделе заявил: "В то время как ИГ значительно ослаблено в Ираке и Сирии, группировка сохраняет способность проводить операции в регионе. Мы также знаем, что у нее есть желание нанести удар за пределами региона".

В то же время, газета, ссылаясь на официальных представителей, отмечает, что несмотря на растущую региональную угрозу, ИГ не представляет непосредственной опасности для США.

В настоящее время численность американского воинского персонала в Сирии составляет около одной тысячи человек.