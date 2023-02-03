Пентагон выявил, предположительно, разведывательный воздушный шар КНР на севере США

США в последние несколько дней отслеживают, предположительно, китайский разведывательный воздушный шар, перемещающийся над северной частью страны. Об этом сообщила в четверг телекомпания NBC со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона генерала ВВС США Патрика Райдера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Правительство Соединенных Штатов выявило и отслеживает высотный разведывательный воздушный шар над континентальной частью США", - сказал он. "Мы пристально следим за ним", - подчеркнул пресс-секретарь, отметив, что "сразу после обнаружения воздушного шара власти США приняли меры для защиты от сбора важной информации".

По данным источников телекомпании, в правительстве США "уверены, что шар принадлежит Китаю", и "по множеству каналов как в США, так и в Пекине" направили соответствующий запрос властям КНР. Стратосферный воздушный шар, по данным представителей Пентагона, был замечен в минувшую среду над городом Биллингс (штат Монтана), куда он прилетел, предположительно, со стороны Алеутских островов, пролетев над территорией Канады. Как подчеркнул источник NBC из числа высокопоставленных представителей Пентагона, разведывательный воздушный шар до сих пор находится над территорией США, точное место его нахождения не указывается.

Телекомпания отмечает, что в среду министр обороны США Ллойд Остин провел встречу с участием председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерала Марка Милли и главы Северного командования Вооруженных сил США генерала Глена Ванхёрка, занимающего также пост главы Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки. На встрече, по данным NBC, поднимался вопрос о том, какую угрозу может представлять "китайский стратосферный шар, а также возможные ответные меры". По итогам встречи было принято решение "не устранять его кинетически" из-за возможных рисков для людей. В тот же день представители оборонного ведомства США предложили возможные варианты реагирования президенту страны Джо Байдену, указывает телекомпания.

Источники NBC отмечают, что в связи с обнаружением разведывательного шара в воздух поднималась авиация, в том числе боевые самолеты пятого поколения F-22 Raptor, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения AWACS. Телекомпания подчеркивает, что в силу высоты нахождения воздушного шара он не представляет угрозы для гражданской авиации.