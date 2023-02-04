США закрывают воздушное пространство на юго-востоке в связи с деятельностью Пентагона

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США закрывает в субботу воздушное пространство в юго-восточной части страны, где может находиться китайский метеорологический зонд. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении ФАУ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"ФАУ приостановило вылеты в аэропортах Уилмингтон (ILM), Миртл-Бич (MYR) и Чарльстон (CHS) для оказания поддержки Минобороны в рамках усилий по обеспечению национальной безопасности", - отмечается в заявлении. Речь идет о закрытии части воздушного пространства над штатами Северная Каролина и Южная Каролина. Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что власти намерены подождать, когда метеозонд КНР будет в небе над Атлантическим океаном, и попытаться сбить его.