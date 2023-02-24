Пентагон объявил о репатриации двоих заключенных Гуантанамо в Пакистан

Двое заключенных, которые находились в тюрьмы на базе ВМС США в Гуантанамо (Куба), были переведены в Пакистан. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении Пентагона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министерство обороны объявило сегодня о репатриации Абдула Раббани и Мохаммеда Раббани из Гуантанамо в Пакистан", - говорится в заявлении.

Как отмечает ведомство, в тюрьме Гуантанамо все еще остаются 32 заключенных.

Администрация нынешнего президента США Джо Байдена в настоящий момент пытается сократить число людей, содержащихся в Гуантанамо, в рамках более широких усилий по закрытию объекта. Тюрьма была создана в 2002 году при президенте США Джордже Буше - младшем. В этот лагерь перебрасывались лица, захваченные в ходе операции в Афганистане и других антитеррористических рейдов.

В прошлом в тюрьме на Кубе содержались около 800 заключенных. Узники там находятся фактически в правовом вакууме. Сменивший Буша-младшего Барак Обама практически сразу после начала исполнения полномочий президента США - 22 января 2009 года - подписал указ о закрытии спецтюрьмы в течение 12 месяцев. Тем не менее лагерь в Гуантанамо существует до сих пор, вызывая резкую критику в адрес Вашингтона со стороны правозащитников.