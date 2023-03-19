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В США прошли консультации с Уорреном Баффеттом по ситуации с банками

США Материалы 19 марта 2023 08:51 (UTC +04:00)
В США прошли консультации с Уорреном Баффеттом по ситуации с банками

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Сотрудники вашингтонской администрации провели консультации с главой инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уорреном Баффеттом относительно ситуации с банками в США. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам его источников, в переговорах с миллиардером приняли участие американские чиновники высокого ранга. Какие именно проблемы они обсуждали, не уточняется. Минфин США и Белый дом пока не представили официальных комментариев.

Баффетт является одним из наиболее известных американских инвесторов. По данным агентства Bloomberg, Баффетт занимает сейчас пятое место в рейтинге самых богатых людей мира. Его состояние оценивается в $102 млрд.

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