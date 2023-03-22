Bloomberg: в рассматривающий дело Трампа суд поступило сообщение об угрозе взрыва

Сообщение об угрозе взрыва поступило в суд Нью-Йорка, когда судья собирался открыть слушание по иску генпрокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс против бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя суда.

По его данным, звонок, поступивший в службу 911, был изучен, здание суда временно закрыто и обследовано, а угроза признана необоснованной.

Прокуратура Нью-Йорка во главе с Летицией Джеймс, которую Трамп неоднократно обвинял в предвзятом отношении к нему, возбудила дело о махинациях с финансовой отчетностью компании Trump Organization. Согласно версии прокуратуры, бывший юрист Трампа Майкл Коэн заплатил бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд (известна под псевдонимом Сторми Дэниелс) $130 тыс. из собственных средств, которые ему позднее были компенсированы за счет Trump Organization. Прокуратура считает, что для выплаты компенсации мог быть совершен подлог в финансовой отчетности компании. Именно этот возможный подлог является предметом разбирательства.