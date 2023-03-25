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США не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы наносить удары для защиты своих людей - Байден

США Материалы 25 марта 2023 01:16 (UTC +04:00)
США не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы наносить удары для защиты своих людей - Байден

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Вашингтонская администрация не стремится к конфликту с Ираном, но готова отвечать на атаки связанных с Тегераном группировок в отношении американских сил. С таким утверждением выступил в пятницу президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Оттаве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"И не сомневайтесь, Соединенные Штаты не стремятся, подчеркиваю, не стремятся к конфликту с Ираном. Но будьте готовы, что мы будем решительно наносить удары для защиты наших людей. Именно это произошло прошлой ночью", - сказал американский лидер.

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