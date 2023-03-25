На шоколадной фабрике в США произошел взрыв

Шесть человек пострадали в пятницу в результате взрыва и последовавшего за ним пожара на шоколадной фабрике компании R.M. Palmer Company в Уэст-Рединге (штат Пенсильвания). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает телеканал NBC 10.

По его информации, взрыв произошел около 17:00 по местному времени (01:00 25 февраля GMT+4). Пожарные округа Беркс продолжают работать над ликвидацией возгорания. Сотрудники городской больницы подтвердили телеканалу, что шесть человек госпитализированы.

Информация о причинах взрыва и количестве сотрудников, все еще находящихся на фабрике, не приводится.