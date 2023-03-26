Адвокат Трампа утверждает, что экс-президент серьезно опасался возможного ареста

Экс-президент США Дональд Трамп действительно опасался, что его могут арестовать на прошлой неделе, причиной таких опасений стали утечки из офиса окружного прокурора в Нью-Йорке. Об этом заявил в воскресенье адвокат Трампа Джо Такопина в интервью телеканалу NBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нет, он это не выдумал. Он реагировал на многочисленные утечки из офиса окружного прокурора, - рассказал Такопина. - Была утечка, что в понедельник (20 марта - прим. ТАСС) <...> состоится встреча Секретной службы с представителями полицейского департамента Нью-Йорка о логистике доставки Трампа в суд. Было, конечно, еще много слухов, что доставка в суд произойдет на следующий день после этого. Так что он предположил на основании этих утечек, что это произойдет. Он точно ничего не придумывал и не хочет быть арестованным".

Такопина также назвал "неблагоразумными" публикации в социальной сети Truth Social с аккаунта Трампа угроз в адрес окружного прокурора Элвина Брэгга, однако отметил, что является адвокатом экс-президента, а не менеджером его социальных сетей. С точки зрения выдвигаемых против Трампа обвинений, подчеркнул Такопина, важно, что компенсация выплат бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс осуществлялась из личных счетов Трампа в Trump Organization, а не из избирательного фонда. "Если бы это был кто-то другой - правый, левый, центрист - никакого бы дела не было", - добавил адвокат.

Такопина не стал комментировать возможность появления экс-президента в суде на следующей неделе.

18 марта Трамп в соцсети Truth Social заявил, что его намереваются арестовать 21 марта по делу о подлоге финансовых документов, и призвал своих сторонников к протестам. Большое жюри в Нью-Йорке изучает вопрос о возможности выдвижения обвинений в адрес Трампа в связи с якобы имевшим место подлогом финансовых документов Trump Organization при выплате денег актрисе Сторми Дэниэлс. Адвокат Майкл Коэн якобы заплатил ей $130 тыс., чтобы она не распространяла информацию во время избирательной кампании 2016 года о якобы имевшей место связи с Трампом в 2006 году. Затем потраченные деньги, по версии прокуратуры южного округа Нью-Йорка, были компенсированы ему за счет Trump Organization, для чего документы компании были сфальсифицированы. Сам по себе подлог документов в американской правовой системе расценивается как мелкое преступление и обычно не предусматривает наказания в виде лишения свободы, однако если большое жюри решит, что фальсификация была произведена для того, чтобы скрыть или совершить другое преступление, то Трампу может грозить до четырех лет тюремного заключения.

В субботу, 25 марта, на митинге своих сторонников в Уэйко (штат Техас) Трамп о возможном аресте не говорил и к протестам уже не призывал.