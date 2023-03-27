Сенаторы США представили законопроект о защите сельхозземель от иностранного вреда

Американские сенаторы Майк Браун и Джон Тестер представили законопроект о защите сельскохозяйственных угодий США от иностранного вреда. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает The Hill.

Издание отмечает, что законопроект запретит покупку сельскохозяйственных земель в США любым лицом, непосредственно связанным с "враждебно настроенными" иностранными правительствами, включая Китай, Россию, Иран, Северную Корею.

Как объяснил Браун, "мы не можем позволить нашим главным иностранным противникам скупать американские сельскохозяйственные угодья и ставить под угрозу наши цепочки поставок сельскохозяйственной продукции".

Кроме того, законопроект требует от минсельхоза США сделать базу данных об иностранных инвестициях в сельское хозяйство общедоступной.

Законопроект, в случае принятия, также позволит Министерству сельского хозяйства США штрафовать иностранных инвесторов, которые неправильно регистрируют свои инвестиции.

Уточняется, что законопроект реформирует Закон о раскрытии информации об иностранных инвестициях в сельское хозяйство (AFIDA), принятый в 1978 году. Данный закон требует от Министерства сельского хозяйства собирать данные об иностранной собственности на сельскохозяйственные земли в США.