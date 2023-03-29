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В США частично затонула баржа с 1,4 тыс. тонн токсичного спиртового соединения

США Материалы 29 марта 2023 05:24 (UTC +04:00)
В США частично затонула баржа с 1,4 тыс. тонн токсичного спиртового соединения

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Незакрепленная баржа с 1,4 тыс. тонн метанола на борту частично затонула на плотине в Луисвилле. Об этом в среду сообщила телекомпания ABC со ссылкой на власти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Причины затопления не уточняются. Также пострадали баржи, которые были спущены с буксира в тот же день.

Власти перекрыли шлюзы на плотине реки Огайо во избежание утечки токсичных веществ. "Шлюзовые камеры <...> в Луисвилле, штат Кентукки, закрыты для движения из-за навигационной аварии", - говорится в заявлении Инженерного корпуса Армии США.

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