В США частично затонула баржа с 1,4 тыс. тонн токсичного спиртового соединения

Незакрепленная баржа с 1,4 тыс. тонн метанола на борту частично затонула на плотине в Луисвилле. Об этом в среду сообщила телекомпания ABC со ссылкой на власти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Причины затопления не уточняются. Также пострадали баржи, которые были спущены с буксира в тот же день.

Власти перекрыли шлюзы на плотине реки Огайо во избежание утечки токсичных веществ. "Шлюзовые камеры <...> в Луисвилле, штат Кентукки, закрыты для движения из-за навигационной аварии", - говорится в заявлении Инженерного корпуса Армии США.