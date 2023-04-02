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В результате стрельбы в Лос-Анджелесе погиб один человек

США Материалы 2 апреля 2023 06:35 (UTC +04:00)
В результате стрельбы в Лос-Анджелесе погиб один человек

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Неизвестный открыл огонь возле продуктового магазина Trader Joe’s в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), в результате стрельбы один человек погиб, трое получили серьезные ранения. Об этом в субботу сообщил телеканал NBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам представителя полицейского управления Лос-Анджелеса, стрельба произошла в 15:45 по местному времени (02:45, 2 апреля). На месте происшествия погиб 45-летний мужчина. Трое пострадавших госпитализированы и находятся в тяжелом или критическом состоянии.

Офицер полиции заявил, что подозреваемый взят под стражу. Причины инцидента неизвестны.

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