Трамп заручился поддержкой 37 конгрессменов-республиканцев

Экс-президент Дональд Трамп заручился поддержкой 37 республиканцев в палате представителей конгресса США для того, чтобы ему оказали помощь в возможном судебном разбирательстве. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает портал Axios.

Бывшего президента США поддерживают республиканцы в юридическом комитете и комитете по надзору палаты представителей конгресса — предполагается, что Трамп пытается добиться проведения расследования в отношении президента США Джо Байдена и окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга.

Ранее стало известно, что юристы экс-президента США Дональда Трампа надеются перенести рассмотрение его дела в более консервативный суд.