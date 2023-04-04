Гейтс не поддержал Маска и Возняка в вопросе искусственного интеллекта

БАКУ /Trend/ - Основатель Microsoft Билл Гейтс не поддержал призыв приостановить разработку продвинутого искусственного интеллекта (ИИ), с которым выступили бизнесмен Илон Маск, сооснователь Apple Стив Возняк и еще более 1 тыс. специалистов отрасли, передает Trend со ссылкой на РБК.

«Я не думаю, что просьба к одной конкретной группе сделать паузу [в разработке] решит проблемы», — сказал Гейтс в интервью Reuters.

У технологий есть огромные преимущества, и вместо приостановки их развития стоит сосредоточиться на том, как лучше всего использовать разработки в области искусственного интеллекта, считает он. Также, по словам Гейтса, нужно «определить области риска».

Комментируя призыв экспертов, бизнесмен заявил, что не понимает, как его можно осуществить. Также он усомнился, что приостановить исследования будут готовы все страны.