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Сенат Конгресса США одобрил поставку истребителей F-35 для Греции

США Материалы 2 июня 2023 00:04 (UTC +04:00)
Сенат Конгресса США одобрил поставку истребителей F-35 для Греции

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БАКУ /Trend/ - Заместитель председателя комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Республиканский сенатор Джим Риш поставил свою подпись под согласием на поставку американских истребителей-бомбардировщиков F-35 Греции, передает Trend со ссылкой на греческие СМИ.

Согласно информации, это действие открывает путь для Государственного департамента США, чтобы отправить официальный запрос на одобрение продажи этих самолетов Греции в Конгресс.

Ожидается, что Греция получит ответ и письмо о принятии (Letter of Acceptance - LoA) от американской стороны.

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