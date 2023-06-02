Трамп заявил, что работал с Путиным по вопросу ядерного оружия

БАКУ /Trend/ - Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что во время своего пребывания во главе администрации работал с российским президентом Владимиром Путиным над вопросом отказа от ядерного вооружения.

Как передает Trend, об этом он заявил в интервью Fox News.

По его словам, ядерное оружие является чрезвычайно мощным. Он также отметил, что настоящее время является самым опасным в истории США из-за возможности развязывания войны с применением ядерного вооружения.

Ранее Трамп призывал мировое сообщество избавиться от ядерного оружия.