Иракские шиитские группировки заявили об ударах по трем военным базам США

БАКУ /Trend/ - Иракские шиитские вооруженные группировки, входящие в состав "Исламского сопротивления в Ираке", заявили о массированном обстреле ракетами и с помощью дронов трех американских военных баз в Ираке и Сирии.

Об этом, ссылаясь на принадлежащий им Telegram-канал, сообщает РИА Новости, передает Trend.

в Газе бойцы "Исламского сопротивления в Ираке", используя ракеты и беспилотные летательные аппараты, нанесли удары по трем военным базам в Ираке и Сирии.

Были атакованы база в международном аэропорту Эрбиля, база "Хараб аль-Жейль" на северо-востоке Сирии и база на месторождении "Конико" в сирийской провинции Дейр-эз-Зор",. Шиитские группировки подчеркнули, что и далее продолжат нападения на расположенные в регионе американские военные объекты. Ранее бывший заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку при администрации Дональда Трампа Майкл Малрой призвал Пентагон готовиться к расширению боевых действий на Ближнем Востоке на фоне операции против хуситов.