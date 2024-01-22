Губернатор Флориды вышел из президентской гонки в США

БАКУ /Trend/ - Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что не будет больше участвовать в предвыборной гонке на президентских выборах в США.

Как передает Trend, об этом говорится в видеообращении Десантиса, опубликованном в соцсети X.

"Если бы я мог что-то сделать для достижения желаемого результата, я бы это сделал. Четкого пути к победе нет. Сегодня я объявляю, что приостанавливаю свою избирательную кампанию", - сказал он.

Десантис также выразил поддержку переизбранию на эту должность бывшего лидера США Дональда Трампа.