...
  1. Главная
  2. В мире
  3. США

Губернатор Флориды вышел из президентской гонки в США

США Материалы 22 января 2024 01:33 (UTC +04:00)
Губернатор Флориды вышел из президентской гонки в США

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что не будет больше участвовать в предвыборной гонке на президентских выборах в США.

Как передает Trend, об этом говорится в видеообращении Десантиса, опубликованном в соцсети X.

"Если бы я мог что-то сделать для достижения желаемого результата, я бы это сделал. Четкого пути к победе нет. Сегодня я объявляю, что приостанавливаю свою избирательную кампанию", - сказал он.

Десантис также выразил поддержку переизбранию на эту должность бывшего лидера США Дональда Трампа.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости