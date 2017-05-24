В Средиземном море при кораблекрушении погиб 31 мигрант

24 мая 2017 19:59 (UTC+04:00)

Число мигрантов, погибших в среду в очередном кораблекрушении в Средиземном море, достигло 31, сообщила береговая охрана Италии, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 20 жертвах инцидента.

Кораблекрушение произошло примерно в 30 морских милях от побережья Ливии. В настоящее время проводится поисково-спасательная операция, координацию которой осуществляет римский оперативный центр береговой охраны. В операции принимают участие корабль береговой охраны "Фьорилло", один буксир и судно одной из неправительственных организаций.

Согласно информации, поступающей с места проведения поисково-спасательной операции, на потерпевшем кораблекрушение судне находились около 500 мигрантов, примерно 200 из которых оказались за бортом.

Всего в настоящее время береговая охрана Италии проводит 15 операций по спасению 1,7 тысячи беженцев в Средиземном море. Уже спасены порядка 200 человек, поиски погибших продолжаются.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. На прошлой неделе Международная организация по миграции (IOM) сообщила, что в текущем году в Европу морским путем уже прибыли почти 54 тысячи беженцев, причем 1316 человек погибли при попытках пересечь Средиземное море.

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