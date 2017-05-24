Эрдоган призвал к сохранению чистоты языка

24 мая 2017 00:12 (UTC+04:00)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к сохранению чистоты турецкого языка, передает Анадолу.

Выступая на 8-ом Международном съезде турецкого языка в Анкаре, глава турецкого государства отметил, что турецкий язык является одним из самых богатых языков мира и составляет основу национальной идентичности турецкого народа.

По его словам, общая обязанность граждан Турции - беречь и обогащать язык, передавая его будущим поколениям.

Эрдоган подчеркнул значимость бережливого отношения к языку, и указал на неприемлемость засилья иностранных слов.

«На фоне огромного богатства турецкого языка, в страну хлынул поток заимствований, которые зачастую используются безосновательно. К примеру, давать спортивным комплексам Турции названия европейских центров, где организуют соревнования животных, неправильно и некрасиво», - сказал Эрдоган.

Глава государства напомнил, что в словаре турецкого языка, подготовленном еще тысячу лет назад, содержалось около 10 тысяч слов. «Называть подобный язык «бедным», абсурдно. Это грязная клевета», - подчеркнул президент.

Эрдоган отметил, что уважение к турецкому языку должны проявлять в первую очередь сами носители языка: «Необходимо принять тот факт, что вместе с ослаблением языка, ослабевает и дух народа. Поэтому важны шаги по защите языка. Важно сохранить чистоту и богатство турецкого языка».

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