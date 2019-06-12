Минэкологии в связи с лесными пожарами перешло на режим дежурств

БАКУ/Trend/ - С целью своевременного предотвращения лесных пожаров сотрудники министерства экологии и природных ресурсов приступили к дежурствам.

Об этом в среду Trend сообщил директор Департамента развития лесов Агададаш Гарашов.

По его словам, ежегодно в мире горят тысячи гектаров леса и очень часто это происходит вследствие человеческого фактора.

« В связи с жаркой погодой и засухой мы призываем жителей лесных массивов соблюдать правила пожарной безопасности. Еще раз обращаясь к жителям, хочу попросить их осторожно обращаться с огнем, тушить костры, не бросать окурки на траву. Малейшая неосторожность может привести к большому пожару. Просим, находящимся на природе, соблюдать нормы безопасности», - сказал Гарашев.

Он отметил, что в 2019 году определено под заготовку дров 72 тысячи кубических метров древесины и в этом направлении уже идет работа. В первую очередь эта древесина в соответствии с существующим законодательством и ценообразованием передается в распоряжение военных частей министерства обороны, государственной пограничной службы и министерства внутренних дел, также гражданским учреждениям в негазифицированных районах.

Гарашев отметил, что их заготовки удовлетворяют лишь мизерную часть огромного спроса на дрова, однако, в целом, древесина не должна рассматриваться, как топливо. Целесообразно применение альтернативных видов топлива.

Представитель Министерства также подчеркнул, что в ближайшие дни будут проходить слушания по внедрению Национальной лесной программы.

Основная целью внедрения этой программы является скорейшее осуществление лесной политики правительства, регулирование лесного хозяйства, подготовка юридической базы и в долгосрочной перспективе передача лесных массивов в пользование населения. Программа рассчитана на 2020-2025 годы.

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