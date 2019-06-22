Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в Баку объявляет прием студентов на 2019/2020 учебный год

БАКУ /Trend/ - Филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в городе Баку объявляет прием студентов (уровень бакалавриата с образованием на русском языке, очное отделение) на 2019/2020 учебный год по следующим направлениям подготовки:

Направления подготовки и образовательные программы План приема Количество мест, выде­ленных по гос. заказу Количество платных мест Филологический факультет 45.03.01 Филология 33 30 3 Образовательная программа «Русский язык и литература» 11 10 1 Образовательная программа «Современные западноевропейские языки и литературы» (английский и итальянский языки) 22 20 2 Факультет прикладной математики 02.03.01 Математика и компьютерные науки 26 25 1 Химический факультет 04.03.01 Химия 27 25 2 Факультет психологии 37.03.01 Психология 30 25 5 Экономический факультет 38.03.01 Экономика 14 13 1 38.03.02 Менеджмент 13 12 1 Физический факультет 03.03.02 Физика 27 25 2

Для граждан Азербайджанской Республики (АР), не получивших ранее образование на уровне бакалавриата за счет средств бюджета АР, и для иностранцев, постоянно проживающих в АР и не получивших ранее образование на уровне бакалавриата за счет средств бюджета АР, форма обучения – бесплатная. Данные лица претендуют только на места, выделенные по государственному заказу, и участвуют в общем конкурсе на эти места на основе суммы баллов, набранных на вступительных испытаниях, и в соответствии с планом приема. Желающим поступить в бакалавриат Филиала, для допуска к испытаниям, проводимым Филиалом, необходимо набрать на вступительном экзамене в бакалавриат вузов весенней сессии (12 мая и 19 мая 2019 года), проводимом Государственным экзаменационным центром Азербайджанской Республики (ГЭЦ), 150 или более баллов.

Для граждан АР, получивших образование на уровне бакалавриата за счет средств бюджета АР, иностранцев, постоянно проживающих в АР и ранее получивших образование на уровне бакалавриата за счет средств бюджета АР, а также для лиц без гражданства и иностранцев, не имеющих постоянного вида на жительство в АР, форма обучения – платная. Данные лица претендуют только на платные места, участвуют в общем конкурсе на эти места на основе суммы баллов, набранных на вступительных испытаниях, и в соответствии с планом приема и допускаются к вступительным испытаниям Филиала без участия на экзаменах, проводимых ГЭЦ.

Плата за обучение в бакалавриате для граждан АР составляет 1750 AZN в год, для иностранцев – 1100 у.е в год.

Прием заявлений в бакалавриат проходит в электронной форме с 29 мая 2019 года по 1 июля 2019 года (в 10:00 регистрация закрывается). Подать заявление можно на сайте Филиала http://msu.az// или на сайте ГЭЦ http://dim.gov.az/.

В дни консультаций и экзаменов поступающий при себе должен иметь:

Документ, удостоверяющий личность; Распечатанный пропуск из системы электронной регистрации с личной подписью.

На первой консультации или на первом экзамене при себе, кроме удостоверения личности и пропуска, нужно иметь аттестат о среднем образовании или справку из школы об успешном окончании учебы (в случае отсутствия аттестата у выпускников 2019 года).

Все консультации и экзамены будут проходить по адресу г. Баку, Бинагадинский р-н, пос. Ходжасан, ул. Университетская,1.

Иностранные граждане, имеющие документ, выданный миграционной службой о постоянном (серия DYİ) или временном проживании (серия MYİ), должны указать при регистрации серию и номер этого документа.

Иностранные граждане, не имеющие указанных выше документов (не имеющие FİN-кода), в системе электронной регистрации указывают данные загранпаспорта и должны лично явиться в Филиал (по адресу г. Баку, Бинагадинский р-н, пос. Ходжасан, ул. Университетская, 1) в срок с 2 по 4 июля 2019 года включительно (2 июля с 10:00 до 17:00 и 3 и 4 июля с 10:00 до 12:00) для заверения пропуска и заявления. При себе они должны иметь:

документ, удостоверяющий личность;

распечатанный пропуск из системы электронной регистрации с личной подписью;

распечатанное заявление из системы электронной регистрации с личной подписью;

подлинник документа о среднем общем образовании, документа о среднем профессиональном образовании или документа о высшем образовании и нотариально заверенный перевод его на русский язык в случае, если документ не выдан Азербайджанской Республикой или Российской Федерацией;

4 фото размером 3x4 (цветной отпечаток фотоснимка, выполненного не более чем за 6 месяцев, без головного убора, на матовой бумаге).

Вся информация о приеме, в том числе даты приема документов, даты вступительных испытаний, списки размещаются на сайте Филиала МГУ в городе Баку http://msu.az и на информационных стендах филиала.

Просим обратить внимание на следующую информацию:

Абитуриенты, не прошедшие вступительные экзамены по приему в Филиал, смогут принять участие в проводимом ГЭЦ конкурсе по зачислению в другие высшие учебные заведения. Лица, зачисленные в Филиал, исключаются из списков ГЭЦ и в дальнейшем не участвуют в конкурсах на поступление в другие ВУЗы Азербайджанской Республики. Образовательная деятельность Филиала осуществляется по учебным планам и программам МГУ. Занятия проводятся, в основном, профессорско-преподавательским составом МГУ. Выпускникам бакалавриата Филиала будет выдан диплом МГУ.

E-mail: pk@msu.az

Контактный телефон: +99412 409 33 71

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