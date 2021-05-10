Руководство Минобороны почтило память общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - По случаю 98-й годовщины со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева 10 мая министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили Аллею почетного захоронения.

Как передает в понедельник Trend со ссылкой на ведомство, руководство министерства обороны воздало дань уважения памяти великого лидера, возложив цветы к его могиле.