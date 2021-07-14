Минобороны Азербайджана опубликовало обновленный список военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана обнародовало фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и датах рождения 2 907 военнослужащих Вооруженных сил, ставших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 14 июля 2021 года, а также семи военнослужащих, числящихся пропавшими без вести, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

В министерстве отметили, что работы по поиску и идентификации военнослужащих, числящихся пропавшими без вести, продолжаются.

Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!

Список военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)