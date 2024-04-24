ЛАЧИН /Trend/ - Власти Азербайджана планируют к 2026 году вернуть в Лачин более 5000 человек.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджана в Лачинском районе Масим Мамедов в ходе конференции в рамках Международного форума "COP29 и Зеленый взгляд для Азербайджана".

"Мы планируем к концу 2026 года репатриировать в Лачин более 5000 человек. А к 2035 году, в целом, население Лачина составит около 12 000-13 000 человек", - отметил он.

Мамедов также подчеркнул, что проблема мин в Лачине представляет серьезное препятствие для жителей и ведения бизнеса, особенно учитывая то, что район входит в список 10 крупнейших регионов Азербайджана.

"На сегодняшний день в город Лачин вернулось около 2000 жителей. Здесь было построено более 500 новых домов и более полутора сотен новых жилых комплексов", - добавил он.

Отметим, что 24 апреля в Лачине начала работу конференция в рамках Международного форума "COP29 и Зеленый взгляд для Азербайджана" с участием 64 авторитетных экспертов из 30 стран.

На конференции, организованной совместно Университетом ADA и Центром анализа международных отношений (ЦАМО), академики, бывшие послы и представители международных мозговых центров поделились своим опытом в области устойчивого развития и "зеленой" энергии.

23 апреля они приняли участие в международном форуме на тему "COP29 и Зеленый взгляд на Азербайджан" в Университете ADA и направили вопросы Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

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