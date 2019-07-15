Anglo Asian Mining увеличил производство в Азербайджане за полугодие на 7%

БАКУ/Trend/ - В первой половине 2019 года производитель золота в Азербайджане - компания Anglo Asian Mining выработала почти 40 тысяч унций золотого эквивалента, что на семь процентов больше объемов аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

За отчетный период, производство золота увеличилось на 3,3 процента по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года (33 тысячи) и составило 34,394 тысячи унций.

Также за первые шесть месяцев текущего года было добыто 963 тонн меди, с ростом на 39 процентов.

Добыча серебра в первой половине 2019 года составила около 84,58 тысячи унций, что на 0,3 процента меньше, чем в прошлом году.

Anglo Asian считает, что это дает основание полагать, что компания выполнит прогнозы до конца года - добыча составит от 82 тысяч до 86 тысяч унций золотого эквивалента.

Сообщая о продажах, в компании отметили, что на мировых рынках было реализовано 26,588 тысячи унций золота с самого крупного месторождения "Гедабек", что на 3,1 процента выше, чем в январе-июне 2018 года. Это собственная часть добычи компании без учета доли правительства. Продажная цена составляла в среднем 1319 долларов за тройскую унцию.

Компания Anglo Asian Mining имеет права на разработку шести месторождений на юго-западе Азербайджана - "Гедабек", "Ордубад", "Гоша Булаг", "Гызыл Булаг", "Вежнали" и "Соютлу" - на основе подписанного в августе 1997 года с правительством Азербайджана соглашения по типу PSA.

В мае 2014 года AAM и швейцарская группа Industrial Minerals SA подписали трехлетнее соглашение на продажу концентрата меди, добытого на месторождении "Гедабек". В марте 2016 года был подписан второй контракт, который будет действовать до конца 2018 года, на продажу концентрата меди, производимого на флотационном заводе компании.

Добытое на месторождениях золото, относящееся к доле правительства, направляется на очистку в Швейцарию. Слитки доставляются в Азербайджан и хранятся на счету правительства.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

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