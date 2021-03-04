Эксклюзивное предложение от AccessBank на 8 Марта

В предверье Международного женского дня, AccessBank объявляет о запуске эксклювного предложения для дам. Вплоть до 9-го марта 2021-го года дамы могут получить премиальные карты myCard Lux и myCard Premium со скидкой до 30%. Помимо скидок на приобретение карты, обладательницы карт получают возможность пользоваться консьерж-сервиса в течение года абсолютно бесплатно.

Онлайн заявка:

https://www.accessbank.az/en/requests/debetcard/

Для получения дополнительной информации о кампании:

https://www.accessbank.az/az/our-bank/news/detail.php?id=46375

Акция действует до 09.03.2021.