Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

Выгодное предложение для работников железной дороги от банка АВВ!

Экономика Материалы 13 октября 2022 13:27 (UTC +04:00)
Выгодное предложение для работников железной дороги от банка АВВ!

Читайте Trend в

В преддверии 13 Октября - Дня работника железной дороги АВВ запускает новую кампанию. В рамках данной кампании до 22 октября сотрудники железной дороги смогут получить кредит наличными на выгодных условиях.

Условия кредита:

  • Сумма - до 30 000 манатов
  • Срок - до 60 месяцев
  • Комиссия - 0%
  • Страховой взнос – 0%
  • Годовая процентная ставка - от 12,9%

Кредиты наличными, предназначенные для удовлетворения различных потребностей клиента, доступны во всех филиалах АВВ. Для приобретения кредита достаточно предоставить удостоверение личности, обратившись в любой филиал банка. Для избежания очередей, можно воспользоваться услугой Randevu на сайте банка. Также возможно получить кредит не посещая банк, посредством онлайн заказа в приложении АВВ mobile либо же в соответствующем разделе сайта банка ABB.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.

Лента

Лента новостей

Читать все новости