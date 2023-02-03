Азербайджан и ACWA Power реализуют проект ветроэнергетики мощностью до 1,5 ГВт в море (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку в ходе 9-го заседания министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-го заседания министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергии Министерство энергетики и компания «ACWA Power» Королевства Саудовская Аравия подписали ряд документов: «Исполнительный контракт на реализацию проекта ветроэнергетики мощностью до 1,5 ГВт в море», «Меморандум о взаимопонимании по созданию ветряной электростанции мощностью 1 ГВт на суше» и «Меморандум о взаимопонимании по развитию систем хранения энергии в Азербайджанской Республике», передает в пятницу Trend со ссылкой на министерство энергетики.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов сказал: «С сегодняшнего дня наше партнерство с компанией «ACWA Power» расширяется проектами по созданию ветряных электростанций общей мощностью 2,5 ГВт и впервые в нашей стране систем хранения энергии. Эти проекты являются очередным вкладом в реализацию государственной политики по развитию Азербайджана как страны «зеленого роста» и поставщика «зеленой энергии». Наша совместная деятельность с «ACWA Power» важна не только для обеспечения новых мощностей для планируемого коридора зеленой энергии от Каспия до Европы, но и для сокращения выбросов углерода, ускорения энергетического перехода».

Председатель ACWA Power Мохаммад Абунайан сказал: «Азербайджан движется к более чистому и устойчивому будущему под мудрым и дальновидным руководством. Мы, как компания «ACWA Power», высоко ценим наши отношения с азербайджанскими партнерами и рады расширить свою роль в ускорении трансформации энергетики страны сегодня подписанием новых соглашений».

Следует отметить, что в настоящее время с компанией «ACWA Power» ведется сотрудничество по строительству ветряной электростанции «Хызы-Абшерон» мощностью 240 МВт.