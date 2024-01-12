ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) опубликовал финансовые показатели 2023 года

БАКУ /Trend/ - По итогам 2023 года чистая прибыль Банка ВТБ (Азербайджан) составила 10,608 млн манатов. Активы увеличившись на 4,8 процента составили 249,9 млн манатов.

Кредитный портфель Банка вырос на 17,1%, в частности, объем розничного кредитования увеличился на 6,2%, бизнес-кредитов - на 28,6%, а ипотечное кредитование выросло на 22%. Процентные доходы ВТБ к концу 2023 года увеличились на 8,15%, а чистая процентная прибыль – на 16,1%.

По итогам 2023 года рентабельность капитала (ROE) ВТБ составила 15,29%, а рентабельность активов (ROA) 5,48%.

Совокупный капитал банка к 31 декабря составил 91,055 млн манатов, увеличившись с начала года на 13,5%, и превысил минимальные требования Центрального банка Азербайджана более чем на 82%.

Информацию о продуктах и услугах ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) можно получить в филиалах, на официальном веб-сайте https://vtb.az/, по номеру 986, а также на страницах в социальных сетях.