Глава SOCAR провел встречи с руководителями MOL, Trafigura и банка Абу-Даби FAB

БАКУ /Trend/ - Президент SOCAR Ровшан Наджаф 18 января в Давосе провел встречу с руководством венгерской MOL Group, сообщает в четверг Trend со ссылкой на страницу главы SOCAR в соцсетях.

"Обсудили разведку и добычу на блоке Азери -Чираг-Гюнешли на Каспии и успешное сотрудничество по этому проекту и экспорту нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC), имеющим решающее значение для развития энергетического сектора Азербайджана", - отметил Наджаф.

Были обсуждены перспективные направления расширения сотрудничества, прошел обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

С руководителем Trafigura Group Pte Джереми Вейром глава SOCAR обсудил эффективное сотрудничество в таких областях, как декарбонизация, производство алюминия и подготовка к проведению в Азербайджане COP29.

"Рассмотрены возможности для совместных действий в потенциальных областях", - сообщил Наджаф после встречи с генеральным директором Trafigura Group Pte.

Также на полях ВЭФ в Давосе прошла встреча Ровшана Наджафа с руководителем арабского банка Абу-Даби FAB Ханой Аль Ростамани.

"Обсудили возможности долгосрочного стратегического сотрудничества и развития будущих проектов", - сообщил в соцсетях глава SOCAR.