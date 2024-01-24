Станьте членом семьи BSC! (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Вниманию соискателей, проживающих в Баку, Сумгаит, Хырдалан и прилегающих районах:

ЗАО «Baku Steel Company» (BSC) приглашает соискателей, проживающих в городах Баку, Сумгаит и Хырдалан, а также прилегающих районах, подать заявки на следующие вакансии.

25-26-27 января 2024 года с 10:00 до 16:00, в административном здании компании, расположенном по адресу город Баку, ул. Мир Джалала 15 (Дарнагюль) будут проведены «Дни карьеры».

Вакансии:

✓ Газорезчик

✓ Сортировщик метала

✓ Рабочий

✓ Термист

✓ Прокатчик

✓ Слесарь-ремонтник

✓ Слесарь

✓ Слесарь-гидравлик

✓ Фрезеровщик

✓ Токарь

✓ Оператор экскаватора

✓ Машинист мостового крана

✓ Водитель грузовика (TIR)

✓ Помощник машиниста тепловоза

✓ Контролер по HSE (Сумгаит)

✓ Инструктор по HSE

✓ Врач

✓ Медсестра

✓ Специалист по экспортным продажам

✓ Специалист (общий отдел)