Станьте членом семьи BSC! (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Вниманию соискателей, проживающих в Баку, Сумгаит, Хырдалан и прилегающих районах:
ЗАО «Baku Steel Company» (BSC) приглашает соискателей, проживающих в городах Баку, Сумгаит и Хырдалан, а также прилегающих районах, подать заявки на следующие вакансии.
25-26-27 января 2024 года с 10:00 до 16:00, в административном здании компании, расположенном по адресу город Баку, ул. Мир Джалала 15 (Дарнагюль) будут проведены «Дни карьеры».
Вакансии:
✓ Газорезчик
✓ Сортировщик метала
✓ Рабочий
✓ Термист
✓ Прокатчик
✓ Слесарь-ремонтник
✓ Слесарь
✓ Слесарь-гидравлик
✓ Фрезеровщик
✓ Токарь
✓ Оператор экскаватора
✓ Машинист мостового крана
✓ Водитель грузовика (TIR)
✓ Помощник машиниста тепловоза
✓ Контролер по HSE (Сумгаит)
✓ Инструктор по HSE
✓ Врач
✓ Медсестра
✓ Специалист по экспортным продажам
✓ Специалист (общий отдел)