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Станьте членом семьи BSC! (ФОТО)

Экономика Материалы 24 января 2024 11:00 (UTC +04:00)
Станьте членом семьи BSC! (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Вниманию соискателей, проживающих в Баку, Сумгаит, Хырдалан и прилегающих районах:

ЗАО «Baku Steel Company» (BSC) приглашает соискателей, проживающих в городах Баку, Сумгаит и Хырдалан, а также прилегающих районах, подать заявки на следующие вакансии.

25-26-27 января 2024 года с 10:00 до 16:00, в административном здании компании, расположенном по адресу город Баку, ул. Мир Джалала 15 (Дарнагюль) будут проведены «Дни карьеры».

Вакансии:

✓ Газорезчик
✓ Сортировщик метала
✓ Рабочий
✓ Термист
✓ Прокатчик
✓ Слесарь-ремонтник
✓ Слесарь
✓ Слесарь-гидравлик
✓ Фрезеровщик
✓ Токарь

✓ Оператор экскаватора
✓ Машинист мостового крана
✓ Водитель грузовика (TIR)
✓ Помощник машиниста тепловоза
✓ Контролер по HSE (Сумгаит)
✓ Инструктор по HSE
✓ Врач
✓ Медсестра
✓ Специалист по экспортным продажам
✓ Специалист (общий отдел)

Станьте членом семьи BSC! (ФОТО)
Станьте членом семьи BSC! (ФОТО)
Станьте членом семьи BSC! (ФОТО)
Станьте членом семьи BSC! (ФОТО)
Станьте членом семьи BSC! (ФОТО)
Станьте членом семьи BSC! (ФОТО)
Станьте членом семьи BSC! (ФОТО)
Станьте членом семьи BSC! (ФОТО)
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