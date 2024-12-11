ЦБ Азербайджана назвал профицит счета текущих операций платежного баланса

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре 2024 года профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана составил около четырех миллиардов долларов США.

Как передает в среду Trend, об этом сказал директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров в ходе медиа-брифинга.

"Доля счета текущих операций в ВВП составила 7,2 процента. Профицит счета текущих операций в нефтегазовом секторе достиг 11,1 миллиарда долларов, в то время как дефицит в ненефтяном секторе составил 7,1 миллиарда долларов", - сказал он.

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