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Yelo Bank предлагает доход до 12%!

Экономика Материалы 14 января 2025 11:11 (UTC +04:00)
Yelo Bank предлагает доход до 12%!
Фото: Yelo Bank

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Разместите депозит в валюте AZN на срок от 12 месяцев и получите до 12 процентов годовых. Срок вклада варьируется от 3 до 24 месяцев с возможностью автоматического продления. При размещении депозита на сумму свыше 1000 AZN или USD вы получите карту Yelo Light в подарок. С помощью этой карты вы сможете ежемесячно получать проценты и дополнительно получать кэшбэк при покупках.

Важно отметить, что все вклады, размещенные в Yelo Bank, полностью застрахованы в соответствии с правилами Фонда гарантирования вкладов, что обеспечивает надежную защиту ваших средств и дополнительный доход.

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