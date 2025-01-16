Азербайджан и Узбекистан намерены расширить использование ИИ в таможенных процессах - Шахин Багиров

БАКУ/ Trend/ - Азербайджан и Узбекистан намерены расширить использование искуственного интеллекта (ИИ) в таможенных процессах.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров в ходе Х заседания глав таможенных служб Организации тюркоязычных государств (ОТГ).

"Наше сотрудничество с Узбекистаном основывается на долгой истории, и мы изучаем достижения, достигнутые в Узбекистане, особенно в области информационно-технологических решений в таможенной службе. Мы такеж анализируем успехи, связанные с системами управления рисками, и совместно работаем над ними", - сказал он.

Ш.Багиров отметил, что дальнейшие цели включают сотрудничество с таможенной службой Республики Узбекистан на основе ИИ, обмен мнениями по его применению, а также расширение использования искусственного интеллекта в таможенных процессах.

"Кроме того, мы ставим перед собой задачу изучения опыта других служб и таможенных органов, обладающих практическим опытом в этой сфере, для дальнейшего взаимного обогащения знаний", - сказал он.