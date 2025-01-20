Возобновлены поставки азербайджанского газа в Болгарию

БАКУ/Trend/- 19 января возобновлены поставки природного газа для „Булгаргаз“ в рамках долгосрочного договора с Азербайджаном, передает в понедельник Trend со ссылкой на компанию.

Напомним, что 6 января 2025 года компания получила уведомление о возникших технических проблемах, в связи с чем с 7 января 2025 года временно были приостановлены поставки газа из Азербайджана.

В период временной приостановки „Булгаргаз“ продолжал удовлетворять все заявки своих клиентов за счет различных источников. В их числе — запасы в подземном газохранилище „Чирен“, импорт ранее поставленного сжиженного природного газа (СПГ), хранящегося в Турции, а также поставки СПГ с терминала в Александруполисе, Греция.