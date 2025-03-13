IFC и SECO запускают инициативу по развитию агрофинансирования в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Международная финансовая корпорация (IFC) совместно с Государственным секретариатом Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) запускают четырехлетний консультативный проект по улучшению доступа сельхозпроизводителей Азербайджана к финансированию, передает Trend со ссылкой на IFC.

Проект IFC Crop and Warehouse Receipts направлен на устранение ключевых финансовых барьеров, с которыми сталкиваются фермеры и агробизнес, что позволит повысить производительность сельскохозяйственного сектора.

«Сельское хозяйство играет важную роль в экономике Азербайджана, обеспечивая 37 процентов занятости населения, однако его вклад в валовой внутренний продукт составляет всего 5,5 процента. Одной из основных проблем, сдерживающих развитие сектора и создание качественных рабочих мест, является ограниченный доступ к финансированию, обусловленный нехваткой залогового обеспечения и высокой степенью риска, связанной с кредитованием сельского хозяйства», - сказали в IFC.

Для решения этих проблем в рамках проекта IFC будут внедрены инновационные финансовые инструменты, направленные на расширение доступа к финансированию как до, так и после сбора урожая. Эти механизмы помогут улучшить управление рисками в сельском хозяйстве и позволят финансовым учреждениям увеличить объем кредитования фермеров и агробизнеса.

«В частности, аграрные расписки дадут фермерам возможность использовать урожай на этапе выращивания в качестве залога, что облегчит доступ к капиталу для покупки качественных семян, удобрений и других ресурсов. Это повысит продуктивность и расширит базу заемщиков для кредиторов. Складские расписки, в свою очередь, позволят использовать хранящуюся продукцию в качестве залога для получения кредита или оплаты при поставке на склад, что обеспечит решения для финансирования после сбора урожая. Цифровые аграрные и складские расписки способны повысить финансовую доступность и устойчивость, однако для их широкого внедрения необходима поддерживающая нормативно-правовая база», - говорится в сообщении.

IFC будет работать над созданием законодательных, регуляторных и политических условий для внедрения этих финансовых инструментов, включая их цифровизацию. После разработки необходимых законов и нормативных актов инициатива сосредоточится на повышении потенциала финансового сектора и фермеров, разработке бизнес-моделей, использующих аграрные и складские расписки для финансирования цепочек поставок. Также планируется проведение общественных информационных кампаний для популяризации этих инструментов.

Отметим, что Азербайджан стал членом IFC в 1995 году. С тех пор корпорация инвестировала в страну около 900 миллионов долларов США, профинансировав почти 60 проектов в сферах финансовых услуг, инфраструктуры и производства. IFC также оказывает консультационную поддержку в области улучшения бизнес-среды, развития финансового сектора, корпоративного управления, поддержки малого и среднего бизнеса, а также агробизнеса.